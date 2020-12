Águas de Manaus realiza mais de seis mil negociações de dívidas

A campanha Zera Dívida é realizada de maneira totalmente virtual, através dos canais digitais de relacionamento | Foto: Divulgação

Manaus - Em seus primeiros dias de campanha, a ‘Zera Dívida’ já ajudou mais de seis mil clientes Águas de Manaus a quitarem dívidas em aberto com a concessionária. Os atendimentos estão sendo realizados por meio dos canais digitais de relacionamento, que foram reforçados para atender a demanda. A campanha, que oferece descontos de 80% e flexibilidade nas formas de pagamento, continua até o próximo dia 20 de dezembro.



Uma das seis mil pessoas que aproveitaram a oportunidade de se regularizar junto a concessionária foi a manicure Gleycimara Pinto de Lima. Como a maioria dos brasileiros, ela enfrentou dificuldades financeiras no auge da pandemia de Covid-19.

“Fiquei três meses sem trabalhar, pois trabalho em casa de família e não pude sair da minha casa”, conta Gleycimara. “Eu soube da campanha pela televisão, assistindo ao jornal de manhã. Entrei em contato no dia 1° e concluí a negociação rapidamente, por Whatsapp e telefone. Fiquei muito satisfeita, fui bem atendida e resolvi tudo”, revela. “Fiz um acordo que coube no meu orçamento e encerrei essa dívida”.

Gleycimara é moradora do bairro Braga Mendes, beneficiária do Bolsa Família e inscrita na Tarifa Social de Água e Esgoto, que dá desconto no pagamento da conta. A sua maior preocupação era ter o nome incluído em cadastros de proteção ao crédito. “Com a vida voltando ao normal, aos poucos, consegui um reforço na renda familiar trabalhando como manicure e aproveitei a oportunidade do Zera Dívida, pois meu nome tem que estar honrado e limpo na praça”, disse.

A autônoma Marleide Oliveira Vinente, moradora do Monte das Oliveiras, também é outra cliente que aproveitou o Zera Dívida para se regularizar. “Eu tinha a pendência das contas em atraso e uma multa. Entrei com contato com a Águas de Manaus por Whatsapp e em 24 horas resolvi tudo. Dei uma entrada que cabia no meu bolso e parcelei o restante em 48 vezes”, conta Marleide. Ela mora com o marido e três filhos e ficou sem trabalhar por vários meses.

Campanha vai até dia 20

A ‘Zera Dívida’ é a maior campanha de negociação de dívidas da Águas de Manaus. Desde 2018, ela é realizada mais de uma vez por ano com o objetivo de ajudar os clientes a se regularizarem. Nesta edição, os descontos nos valores de multas e juros podem chegar até a 80% com parcelamentos flexíveis e entradas facilitadas, principalmente para clientes que optarem por pagamentos à vista. Além disso, existe a possibilidade de parcelamentos no cartão de crédito e o uso do Auxílio Emergencial do Governo Federal.

Seguindo as recomendações das autoridades em saúde, a Águas de Manaus está evitando promover aglomerações. Assim, a campanha Zera Dívida é realizada de maneira totalmente virtual, através dos canais digitais de relacionamento com os clientes. Todos os acordos são feitos com a maior comodidade possível, sem que a população precise sair de casa.

“A Águas de Manaus está facilitando ao máximo nas negociações. O cliente tem condições únicas durante a campanha e quem nos procurar, não vai ficar sem acordo”, garante o gerente comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues. A campanha será realizada até dia 20 de dezembro.

Como participar?

Os interessados em negociar dívidas pendentes com a Águas de Manaus, podem procurar os seguintes canais de atendimento: Call Center, ligando para o número 0800 092 0195; Whatsapp, enviando mensagem para (92) 98264-0464; Agência Virtual, acessando o site www.aguasdemanaus.com.br ou o Aplicativo Águas APP, disponível gratuitamente para celulares com os sistemas operacionais IOS e Android. Todos os canais de atendimento virtual funcionam 24h por dia.



Quem preferir, ainda pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da empresa, através do Call Center. Um colaborador, devidamente identificado e com os itens de segurança, vai até a casa do cliente e realiza a negociação.

Como utilizar os canais virtuais da Águas de Manaus:

Os clientes da Águas de Manaus têm à disposição os seguintes canais de relacionamento 24h por dia:

Call Center: ligações gratuitas para o número 0800 092 0195;

WhatsApp: (92) 98264-0464. Para começar a utilizar a ferramenta, basta que o usuário mande uma mensagem para o número no aplicativo de mensagens, digite sua matrícula, confirme seus dados e escolha a opção de serviço desejada. Além das negociações de débito, é possível consultar contas em aberto, obter segunda via da fatura, pedir religação e monitorar o status de serviços solicitados.

Aplicativo “Águas APP”: Está disponível para os sistemas operacionais IOS e Android. Para ter acesso aos serviços do aplicativo, é necessário apenas fazer o download gratuito na Apple Store ou Play Store. Em seguida, o cliente deve selecionar a unidade Águas de Manaus, e o CPF do titular para buscar o serviço desejado.

Agência virtual: pelo site www.aguasdemanaus.com.br, o cliente deve ir até a aba “Serviços On Line”, inserir o CPF do titular e a matrícula e ter acesso a uma gama de serviços. Nesta plataforma, o cliente conta com mais facilidade para consulta de débitos, emissão de 2ª via da fatura, solicitação de religações e reparos, vistorias, análise de consumo e certidões negativas da fatura de um jeito rápido e prático.

