Prefeitura lança 20 vagas para curso de preparação de ceia natalina

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-AM), lança nesta segunda-feira (07/12) mais 20 vagas gratuitas para um curso de preparação de ceia de natal.

O curso integra as atividades do programa “Manaus Mais Empreendedora”, que tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o link e clicar na opção de confirmação da inscrição, afirmando estar ciente do processo seletivo, do período de curso, do horário e do local de realização.

A lista de selecionados será divulgada nesta terça-feira (08), a partir das 17h, no site da Semtepi . Os candidatos classificados deverão entregar na quarta-feira (09/12) a cópia do RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, na sede da Semtepi, situada na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senha das Graças, zona Centro-Sul.

As aulas serão ministradas na Escola Senai Antônio Simões, localizada na avenida Rodrigo Otávio, 2.394, Distrito Industrial 1, de 13h às 17h, no período de 14 a 18/12.

