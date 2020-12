Estágio da Prefeitura de Manaus têm 74% de candidatos participantes

O gabarito foi disponibilizado ainda no domingo (06/12), às 20h | Foto: Divulgação

Manaus - Cerca de 8,5 mil estudantes realizaram as provas online do processo seletivo para contratação de estagiários de nível médio e superior, da Prefeitura de Manaus, no último domingo (06/12). O quantitativo representa 74% dos candidatos inscritos. As informações são da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que acompanhou todo o processo do certame, organizado pelo Instituto Brasileito de Gestão e Pesquisa (IBGP).

As provas foram realizadas em uma plataforma externa ao site do IBGP, no endereço http://exams-manaus-ibgp.educat.net.br, com acesso por meio de login (número de inscrição) e senha (CPF). As orientações para acesso das avaliações foram disponibilizadas aos candidatos por e-mail e no site da instituição organizadora da seleção.

A Semad infoma que o processo aconteceu dentro dos parâmetros de segurança e a aplicação das provas se deu dentro da normalidade, sem intercorrências de conexão do servidor da plataforma de avaliação. Para os candidatos de nível médio, as provas foram liberadas a partir das 9h30, e permaneceram até as 11h. Os concorrentes de nível superior tiveram acesso às provas a partir das 13h45, ficando disponíveis até as 16h (horário Manaus).

O gabarito foi disponibilizado ainda no domingo (06/12), às 20h. O prazo de interposição de recursos do processo seletivo iniciou a meia-noite de segunda-feira (07/07) e encerrou às 23h59 do mesmo dia.

*Com informações da assessoria

