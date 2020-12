Saiba quando começa o pagamento da 9ª parcela do auxílio emergencial

Os pagamentos serão feitos até o dia 29 de dezembro | Foto: Agência Brasil

Incluída no Ciclo 6, a 9ª parcela do auxílio emergencial começará a ser paga no dia 13 de dezembro pela Caixa Econômica Federal. Os primeiros a receber o depósito serão os nascidos em janeiro e fevereiro. Em seguida, no dia 14, os nascidos em março terão o depósito na conta digital.

Os pagamentos serão feitos até o dia 29 de dezembro, quando os nascidos em dezembro receberão o valor. A quantia ficará inicialmente disponível pelo aplicativo Caixa Tem.

Alguns pagamentos foram unidos, devido o programa ser encerrado ainda neste ano.

Confira o calendário do Ciclo 6 para saber quando você receberá o benefício:

Último calendário previsto pelo banco público | Foto: Divulgação

