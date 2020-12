Caixa começa pagar abono salarial para nascidos entre julho e novembro

Ao todo, a Caixa irá disponibilizar R$ 15,8 milhões para mais de 20 milhões de trabalhadores no país | Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal (CEF) iniciou o pagamento do abono salarial PIS 2020-2021 através da conta poupança social digital aos trabalhadores nascidos entre julho e novembro. Os assalariados que não possuem outro tipo de poupança ou conta corrente na instituição, poderão movimentar os recursos por meio do aplicativo Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, os trabalhadores que tiveram as declarações da Relação Anual (RAIS/eSocial) ano-base 2019 entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores, também receberão o benefício nesta semana. Os próximos pagamentos serão baseados no calendário elaborado pela entidade financeira.

O valor do abono salarial pode variar de R$ 88 a R$ 1.045, conforme os meses trabalhados ao longo do ano. Ao todo, a Caixa irá disponibilizar R$ 15,8 milhões para mais de 20 milhões de trabalhadores no país.

Quem tem direito?

Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no PIS há pelo menos cinco anos, que tenha os dados atualizados pelo empregado na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou que trabalhou formalmente por um período de 30 dias em 2019. Brasileiros que atuam no setor público terão o benefício creditado no Banco do Brasil.

Como saber se tenho direito?

Para confirmar se o cidadão pode ou não receber o benefício, basta acessar o aplicativo Caixa Trabalhador, o site da instituição ou através do atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Calendário de Pagamentos

Segundo a instituição, os beneficiários que são correntistas e nasceram entre julho e novembro, já tiveram a quantia depositada e disponível para saque. Os demais trabalhadores devem acompanhar o calendário.





Mês de nascimento Data do pagamento Julho, agosto, setembro, outubro e novembro 8 de dezembro Dezembro 15 de dezembro Janeiro e fevereiro 19 de janeiro Março e abril 11 de fevereiro Maio e junho 17 de março





*Com informações do site SBT News

Leia mais

Saiba quando inicia o pagamento da 9ª parcela do auxílio emergencial

Carteira assinada, mas não tem conta na Caixa? Veja como receber o PIS