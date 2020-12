Acompanhe o pagamento do décimo terceiro do Bolsa Família

O pagamento do 13º salário do Bolsa Família é aguardado por milhões de brasileiros, mas até o momento o governo não se pronunciou se há chances de sair ainda neste ano.

O pagamento mensal do programa social, referente a dezembro, pode começar na próxima semana. Até o presente momento, o Ministério da Cidadania não confirmou se o valor do 13º salário será depositado para os mais de 14 milhões de beneficiários.

De acordo com técnicos do governo, o valor pago pelo auxílio emergencial durante a pandemia supriu a parcela extra que seria paga pelo Bolsa Família. Atualmente, o beneficiário que recebia menos de R$ 300 pelo programa do governo segue recebendo a parcela do auxílio criado durante a pandemia.

Em 2019, Bolsonaro liberou o 13º salário do Bolsa Família por meio de uma medida provisória, e garantiu que o pagamento seria anual. No entanto, até este momento não foi publicada nova medida.

O PSOL apresentou na Câmara, um projeto que pretende tornar permanente o pagamento do 13º do Bolsa Família. No entanto, não há expectativa de que o projeto seja votado por agora. O recurso para arcar com as despesas do 13º salário do Bolsa Família seria proveniente, entre outras fontes, do recolhimento de Imposto de Renda sobre os rendimentos de fundos de investimento fechados e de fundos de investimento em participações.

Famílias que têm direito ao décimo do benefício

Mesmo que o orçamento para o pagamento do décimo seja alto, é fato que não são todas as famílias que vão receber.

Assim, existem três requisitos básicos:

-O cadastro no Bolsa Família deve estar atualizado;

- Todos os dados do Cadastro único devem estar corretos e atualizados;

- A família deve ter recebido, ao menos, cinco parcelas até o mês de dezembro do benefício. Ou seja, se você não cumprir algum desses requisitos, pode ser que não receba o décimo.

Como vai ser o pagamento do Bolsa Família pelo Caixa Tem?

Conforme já comentamos, agora vai ser possível acessar os valores do Programa Bolsa Família pelo Caixa Tem. A ideia é que em breve todos os beneficiários tenham a opção de receber os valores pela Conta Poupança Social Digital. A medida já começa a valer em dezembro deste ano, e beneficiários com o número final de NIS entre 9 e 0 vão ser os primeiros a ter a criação da conta gratuita.

Assim, essas pessoas poderão receber o Bolsa Família pelo Caixa Tem apenas baixando o app, com a facilidade de usar o dinheiro diretamente por essa plataforma. Dessa forma, mesmo quem não baixou e não fez o cadastro ainda no Caixa Tem poderá fazer isso normalmente. Esse também é o aplicativo usado no pagamento do Auxílio Emergencial e para o saque do FGTS.

13º salário do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família é feito a famílias que vivem com R$ 89 reais mensais por pessoa ou entre R$ 89,01 e R$178 mensais por cabeça, no caso daqueles que tenham crianças e adolescentes (0 a 17 anos).

Um técnico da equipe econômica argumentou que os beneficiários do Bolsa Família não devem receber o 13º salário porque já têm recebido cerca de R$ 600 durante os últimos cinco meses, por meio do auxílio emergencial.