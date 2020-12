Abertura do Circuito do Trabalho e Empreendedorismo ocorre em PF

Os cursos de Fuxico e Biscuit serão ministrados para os alunos de empreendedorismo e artesanato | Foto: Divulgação/Setemp

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), realizou, nesta quinta-feira (10/12), a abertura do "Circuito do Trabalho e Empreendedorismo", em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

O município é a primeira cidade a implementar o circuito em parceria com o Instituto NUMIÁ, que visa o crescimento profissional dos amazonenses, através de cursos profissionalizantes para a geração de emprego e renda, estimulando a criação de novos negócios por meio da capacitação de pequenos empreendedores.

A reunião aconteceu na Praça da Vitória, onde o centro itinerante de formação do projeto foi montado e recebeu o público que acompanhou o evento no local. Para a Titular da Setemp, Neila Azrak, esse momento é propício para a realização de grandes trabalhos no município. "O projeto surgiu para colaborar no crescimento dos cidadãos que estão em busca de conhecimento e uma oportunidade no mercado de trabalho, além de capacitá-los para a realização de produtos artesanais, e com o apoio do Governo do Estado, estamos tendo a oportunidade de fazer isso”, ressaltou.

Na ocasião, também estiveram presentes o Secretário de Assistente Social, Ariones Silva, que falou sobre as portas que serão abertas para a população da cidade a partir de hoje. Já Lorena Maia, que representou a Prefeita eleita do município, Patrícia Lopes, ressaltou a importância desta iniciativa para o município e agradeceu pela parceria.

Cursos Oferecidos

Os cursos de Fuxico e Biscuit serão ministrados para os alunos de empreendedorismo e artesanato, com módulos de técnicas de relacionamentos, empreendedorismo e redes sociais. Para quem busca capacitação para entrada no meio profissional, os cursos de NR-10, NR-15, NR-20 e Agente de Portaria, serão aplicados para as 06 turmas formadas entre os dias 14 e 29 de dezembro, no horário da manhã e tarde.

Circuito

O circuito faz parte da emenda dos deputados estaduais, Sinésio Campos e Adjuto Afonso, e conta com um investimento de mais de R$ 3 milhões para a execução do projeto, que deve contemplar diretamente cerca de 5 mil amazonenses em 06 municípios do estado, sendo eles, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva e Manaus.

