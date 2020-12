Produção de ovos no Amazonas alcança melhor resultado em 10 anos

O aumento na produção de ovos ocorreu porque cresceu o número de galinhas poedeiras nos estabelecimentos agropecuários | Foto: Divulgação/Adaf

Manaus - No 3º trimestre de 2020, a produção de ovos de galinha cresceu 29,5%, no Amazonas, em relação ao mesmo período do ano passado, e chegou a 14.839 mil dúzias. O número de ovos produzidos é o maior desde o 1º trimestre de 2010, quando 16.382 mil dúzias de ovos foram produzidas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção de ovos de galinha no Amazonas foi de 14.839 mil dúzias no 3º trimestre de 2020, número 29,5% maior que o número registrado no 3º trimestre de 2019. Na comparação com o 2º trimestre também houve crescimento na produção de ovos, com acréscimo de 19,4%.

O aumento na produção de ovos ocorreu porque, apesar de o número de informantes permanecer o mesmo (31), cresceu o número de galinhas poedeiras nos estabelecimentos agropecuários, que possuíam no 3º trimestre de 2020, 2.022.993 cabeças. O aumento no número de galinhas foi de 4,8%, em relação ao 2º trimestre de 2020, e foi de 7,3%, em relação ao 3º trimestre de 2019.

Na comparação com os anos anteriores, o número de ovos produzidos do 3º trimestre de 2020 é o maior desde o 1º trimestre de 2010, quando 16.382 mil dúzias de ovos foram produzidas. E considerando o 3º trimestre do ano, o número produzido é o maior para o período desde 2009, quando foram contabilizadas 16.262 mil dúzias de ovos, no Amazonas.

A produção de ovos de galinha nacional foi a maior registrada na série histórica, iniciada em 1987, e chegou a 1,01 bilhão de dúzias no 3º trimestre deste ano.

De acordo com o supervisor das pesquisas, Bernardo Viscardi, o aumento na produção de ovos reflete uma mudança no consumo das famílias. “A alta no preço das carnes, registrada ao longo do 3º trimestre, tende a fomentar o consumo de ovos de galinha, por se tratar de uma fonte de proteína mais acessível”, diz ele.

*Com informações do IBGE

Veja mais:

Com incentivo do ICMS, Governo do Amazonas estimula produção de ovos

Setor primário do AM dá indicativos de crescimento