Vendas do varejo voltam a crescer no Amazonas

No mesmo mês, as vendas do varejo no país também cresceram frente a setembro (0,9%) | Foto: Lucas Silva

Manaus - As vendas do comércio varejista do Amazonas cresceram 1,8% em outubro, após apresentarem queda de 2,1%, em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos meses anteriores, desde maio, as vendas do comércio apresentavam taxa positiva. O resultado mostra que, apesar da desaceleração em setembro, as variações do comércio no Estado tendem a subir de patamar.

Com a variação de 1,8% em outubro, o patamar do comércio varejista amazonense, que atingiu nível recorde em julho (37,5%) e, em seguida, enfrentou desaceleração, encontra-se num patamar pouco acima do que estava antes das paralisações em razão da pandemia da Covid-19.

No mesmo mês, as vendas do varejo no país também cresceram frente a setembro (0,9%), e alcançaram a quinta taxa positiva consecutiva e a maior para um mês de outubro desde 2012 (9,2%).

Volume de vendas

Se na comparação de outubro de 2020 com o mês anterior, o volume de vendas cresceu 1,8%; na comparação com outubro de 2019, o setor atingiu 15,4% de crescimento. Já no acumulado no ano (janeiro a outubro de 2020), o setor acelerou 6,8%, se comparado ao mesmo período do ano anterior; e no acumulado dos últimos doze meses, o indicador alcançou 7,3%, no Estado.

Variação percentual

A variação percentual que compara o volume de vendas do mês atual com o volume do mês anterior, de 1,8%, obtida em outubro, posicionou o comércio varejista do Amazonas na 9ª posição entre as outras unidades da federação. Os piores desempenhos foram os do Tocantins, com -5,4%, Roraima, com -2,2% e Pará, com -0,7%. E os melhores desempenhos, os da Bahia, com 3,5%, Piauí, com 3,1% e Mato Grosso do Sul, com 2,9%.

Variação acumulada

Na variação acumulada no ano (janeiro a outubro), que compara o volume de vendas do período atual com o mesmo período do ano anterior, o Amazonas obtem o terceiro maior crescimento (6,8%), inferior apenas ao do Pará (8,0%) e ao do Maranhão (6,9%). Os piores resultados de janeiro a outubro de 2020 são os do Ceará (-7,9%), Distrito Federal (-5,0%) e Sergipe (-4,9%).

*Com informações do IBGE

