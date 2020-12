Veja data da última parcela do auxílio para membros do Bolsa Família

Serão pagos R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas. | Foto: Reprodução

Beneficiários do programa Bolsa Família com NIS de final 3 recebem nesta segunda-feira (14) a nona e última parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300 ou R$ 600 para mães solteiras. No total, cerca de 1,6 milhão de membros do programa social devem obter o benefício.

O pagamento segue calendário do programa assistencial, realizado sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).

O pagamento para os integrantes do Bolsa Família segue até o dia 23, para os que têm o NIS final 0. No total, serão pagos R$ 4,3 bilhões para mais de 16,3 milhões de pessoas.

Calendário da última parcela do auxílio ao Bolsa Família

NIS final 1 - 10 de dezembro

NIS final 2 - 11 de dezembro

NIS final 3 - 14 de dezembro

NIS final 4 - 15 de dezembro

NIS final 5 - 16 de dezembro

NIS final 6 - 17 de dezembro

NIS final 7 - 18 de dezembro

NIS final 8 - 21 de dezembro

NIS final 9 - 22 de dezembro

NIS final 0 - 23 de dezembro

