Pescadores artesanais de Autazes recebem crédito rural de R$ 573,7 mil

Manaus - Projetos elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em benefício de pescadores artesanais de Autazes (a 112 quilômetros de Manaus), foram aprovados pelo programa de crédito rural da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), na última sexta-feira (11/12).

Foram contemplados 36 projetos que, somados, contabilizam mais de R$ 573,7 mil. O trabalho é uma ação de assessoria de crédito e os pescadores serão beneficiados com recursos que vão até R$ 21 mil.

Os pescadores contemplados com o crédito fazem parte da Associação dos Pescadores do Município de Autazes (APMA) e do Sindicato de Pescadores de Autazes (SINDPESCA). Os 36 projetos pertencem as comunidades São Francisco, Assupuranga, Monte Sinai, Barbosa Rodrigues, Marechal Rondon, Rio preto do Pantaleão, Vila de Urucurituba, Vila do Sampaio, lago do Cuia e lago do Soares.

De acordo com o gerente da unidade local do Idam, Josinei Lima, a concessão do crédito, uma vez que o produtor tem acesso a novas tecnologias, possui a experiência, capacidade administrativa e gerencial, além de apresentar viabilidade técnica, econômica e sem riscos ambientais, sendo sobretudo, socialmente desejável, estando em dias com o Registro Geral de Pesca e cumprindo as obrigações, respeitando o período do defeso das espécies.

“Esse financiamento possibilitará aos produtores melhores condições para conduzir suas atividades com melhoria da qualidade de seus produtos, agregando dessa forma, valores a produção primária, possibilitando redução de custos e aumentando sua rentabilidade e consequentemente, melhorando seu padrão de vida”, explicou Lima.

