Em reunião no CCC, Arthur Neto homenageia servidores da Previdência

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, realizou na manhã desta segunda-feira (14/12) a primeira reunião de secretários no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que está totalmente mobiliado e em fase final de instalação dos recursos tecnológicos, já com 100% das operações de trânsito em funcionamento.

“É uma obra revolucionária e com ela estaremos, definitivamente, na condição de cidade inteligente”, afirmou Arthur, ao revelar que, até o fim do mandato, vai usar o local para trabalho.

Na ocasião, o prefeito Arthur Neto recebeu a placa da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), referente à premiação de 1º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Investimentos, conquistado no início de dezembro, em Fortaleza (CE), assim como a Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Pró-Gestão RPPS), obtida em outubro deste ano e a confirmação da renovação da certificação ISO 9000.

“Nós temos, sem dúvida, a melhor Previdência do país e talvez a única com autonomia de gestão”, disse o prefeito Arthur Neto. Ele usou como comparação a luta pela autonomia do Banco Central, que já vem desde a época do governo Fernando Henrique e cujo projeto de Lei Complementar já foi aprovado pelo Senado e está em tramitação na Câmara dos Deputados.

“Há um apego ao poder que não consigo entender nem explicar e isso foi o que fez nosso país enfrentar crise atrás de crise e uma recessão sem tamanho, porque a autonomia do Banco Central ainda não foi transformada em lei. Eu quis fazer a Previdência Municipal autônoma, longe da influência de mandatos de prefeitos e outros políticos”, explicou Arthur Neto.

O prefeito também entregou diplomas de honra ao mérito a servidores da Manaus Previdência, órgão que administra a Previdência municipal, pelo desempenho obtido durante seus oito anos de gestão, que foram responsáveis pelas conquistas nacionais da Previdência, entre elas o prêmio Abipem e a Certificação Pró-Gestão RPPS, obtida em outubro deste ano, com nota máxima, tornando-se a única capital brasileira a alcançar o nível 4, após auditoria externa do governo federal.

Para evitar aglomeração, o diploma de Honra ao Mérito foi entregue simbolicamente a representantes dos diversos setores da Previdência.

“A Previdência de Manaus é respeitada no país inteiro, ganhou todos os prêmios que tinha que ganhar e acabou de trazer mais um. Fomos galgando esse respeito, acertamos todos os procedimentos e hoje está aí a Manaus Previdência, capaz de garantir as aposentadorias e benefícios para todos os segurados”, afirmou.

Os resultados alcançados com a Previdência manauara nos últimos anos, recebedora de prêmios de excelência em gestão, é a coroação do objetivo estipulado no “Planejamento Estratégico Manaus 2030”, de elevar o padrão da eficiência da gestão municipal e tornar sustentável a Previdência municipal.

A recuperação dos ativos, de reestruturação de governança corporativa foi a principal responsável para que a Manaus Previdência alcançasse o nível 4 do Pró-Gestão, a certificação da ISO 9001/2015 e fosse referência nacional para os outros regimes próprios.

“Todos os servidores e colaboradores da Previdência, desde os servidores da portaria até o conselho municipal, todos nos engajamos a esse projeto. Nosso esforço foi imprescindível, mas o apoio do prefeito foi fundamental para alcançarmos os objetivos. Agradeço a ele por ter permitido que escrevêssemos esse capítulo na história, colocando nossos segurados acima de tudo”, ressaltou a diretora–presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

Centro de Controle

As instalações físicas do Centro de Cooperação da Cidade foram inauguradas em agosto deste ano, pelo prefeito Arthur Neto, e já recebeu todo o mobiliário, faltando apenas alguns detalhes da instalação de equipamentos tecnológicos e sistemas.

Localizado no cruzamento das avenidas Efigênio Salles e Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, o CCC irá integrar o trabalho de diversas secretarias, dando maior celeridade às demandas da capital, ajudando no transporte, na saúde, segurança pública, resiliência, entre outros. É uma ampla sala para soluções de crises, planejamento de ações e respostas rápidas às situações do cotidiano.

“Já estamos recebendo os últimos insumos para o vídeo on e isso aqui, junto com o Casarão da Inovação Cassina, é a cidade inteligente. Manaus entra em outro nível de relação administrativa e vou passar a despachar daqui como um ato simbólico”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo municipal explicou que a obra vai beneficiar, principalmente, o próximo prefeito. “Fiz pensando na cidade, no interesse público, em metropolizar essa cidade. É uma declaração de amor a Manaus”, sustentou.

O sistema, que integrará as informações do poder público municipal, é chamado de “software de inteligência” e vai unir dados de secretarias, partindo do conceito de atendimento que, hoje, elas já fazem, porém de forma separada. O monitoramento da cidade vai ser feito por meio de câmeras espalhadas em todas as zonas.

Um dos serviços que já está em operação no CCC é o Disk Trânsito – 0800 092 1188 –, que funciona em regime 24 horas, pelo qual o cidadão pode pedir a presença de agentes de trânsito, informar ocorrências de trânsito e solicitar informações sobre serviços oferecidos pela gestão de trânsito da Prefeitura de Manaus. O setor de radioconferência e monitoramento via rádio, também já está em operação.

