Com segunda parcela do 13º, Governo do AM injeta R$ 1,2 bi na economia

Manaus - O Governo do Amazonas realiza, nesta terça (15/12) e quarta-feira (16/12), o pagamento da segunda parcela do 13º salário para mais de 90 mil servidores de órgãos e autarquias em todo o estado. Com o pagamento do benefício e dos salários referentes a novembro, mais a antecipação do salário de dezembro, nos dias 28 e 29, o governo estadual irá injetar cerca de R$ 1,2 bilhão na economia neste fim de ano.

O pagamento da última parcela do 13º salário representa o compromisso do Governo com os profissionais atuantes na esfera estadual. Anteriormente, o Governo do Estado já havia antecipado o valor equivalente a primeira parcela para os dias 25 e 26 de junho, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Saber que o Governo consegue passar essas datas para a gente adiantadamente e sempre cumprindo com esse dever é uma das melhores coisas que você pode ter como uma perspectiva de trabalhador e de poder contar com aquele dinheiro num momento tão complicado como esse. Acho que é uma das melhores vantagens em ser servidor público”, pontuou Joelson Araújo, assistente operacional.

Garantir o pagamento das contas e a melhor comodidade para a família nas festas de fim de ano é a preocupação do cabo Luiz Ricardo, bombeiro militar da linha de frente no pico da pandemia, como serviço essencial.

“Essa medida é excelente para melhorar as condições financeiras do servidor com as compras do natal e também para o pagamento de dívidas que estão vencendo nesse período. Com a proximidade do Natal, facilita a compra de presentes das crianças, filhos e sobrinhos”, destacou.

O Governo do Amazonas anunciou também a antecipação dos dias trabalhados em dezembro para os dias 28 e 29 deste mês. Além disso, a partir de janeiro de 2021, o pagamento dos proventos será realizado nos dois últimos dias úteis de cada mês.

Ainda nesta terça-feira será divulgado o valor do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pago a 26,7 mil servidores da educação. A novidade é que, neste ano, os servidores administrativos também serão contemplados com esse abono.

