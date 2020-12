Em reunião com Eletros, governador do AM destaca avanço da indústria

Reunião com representantes da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos | Foto: Divulgação

Manaus - Em reunião com representantes da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) nesta terça-feira (15/12), na sede do Governo, o governador Wilson Lima destacou os avanços do setor industrial no Estado, mesmo com os impactos da pandemia de Covid-19. As informações são da assessoria.

Projetos Industriais

Neste ano, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam) já aprovou 163 novos projetos industriais, com mais de R$ 7,8 bilhões em investimentos e previsão de abertura de 5.275 vagas no mercado de trabalho. O setor eletroeletrônico é um dos principais segmentos do Polo Industrial de Manaus.

“A expansão de empresas e o fortalecimento dá uma garantia jurídica para que se crie esse ambiente para o investidor, para que ele venha para cá e saiba que, lá na frente, não terá sobressaltos. No momento em que a gente tem uma indústria forte e investidores que confiam no Governo, temos a possibilidade de ampliação do investimento e geração de emprego e renda”, destacou o governador.

Após reunião na sede do Governo, Wilson Lima visitou o parque fabril da empresa Midea Carrier, fabricante de ar-condicionado e de eletrodomésticos no Polo Industrial de Manaus (Pim).

Agenda

De acordo com a assessoria, a agenda com o segmento industrial com o governo do Estado tem sido constante.

Empresa Mondial no PIM

No último dia 10 de dezembro, o governador conheceu o plano de expansão da empresa nacional de eletrodomésticos e portáteis, Mondial para o PIM .

A empresa comprou a multinacional japonesa Sony, e tem a perspectiva de geração de mais de 400 empregos para o próximo ano.

"Da parte do Governo do Estado, sempre vão poder contar com o que for necessário, seja na construção da questão dos incentivos fiscais, nas discussões junto ao Governo Federal, e o que mais o setor industrial precisar para avançarmos, eu estou aqui para cumprir uma missão, e essa missão eu vou cumprir", garantiu o governador.

Eletros

A Eletros é uma entidade que reúne as principais indústrias de eletroeletrônicos e eletrodomésticos do País, sendo 21 empresas só no Amazonas, onde são responsáveis por cerca de 30 mil postos de trabalho. Desse total, 13 empresas são fabricantes de ar-condicionado, tornando Manaus um dos maiores centros produtores do segmento, com produção de 3,1 milhões de unidades até setembro.

