Cooperação entre Idam e Associação de Eirunepé busca ampliar produção

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), juntamente com o Fundo de Promoção Social do Estado do Amazonas, oficializou no último domingo (13/12) a entrega de um caminhão para a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas de Eirunepé (Atae). O evento foi realizado no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

De acordo com o gerente da unidade local do município, Jair Alexandre, o objetivo é ampliar a capacidade de produção e escoamento dos produtos da associação. Ele explica que a entrega representa apenas uma das atividades que a unidade local vem desempenhando para apoiar a comunidade.

“A unidade local de Eirunepé participa sempre que possível das atividades e ações da associação, desde de visitas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), à emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), Cartão do Produtor Primário (CPP), Cadastro Ambiental (CAR) e etc. Também assessoramos para o acesso a políticas públicas, como auxilio doenças, auxilio maternidade rural e o Benefício de Prestação Continuada (BPC)”, explicou.

Com 220 produtores familiares associados, a Atae tem a farinha de mandioca como sua maior fonte de renda, com uma produção de cerca de 800 toneladas por ano. Outros produtos incluem açúcar mascavo, óleo de andiroba, buriti e manteiga de murumuru.

Além de comercializar sua produção, a Atae também fornece alimentos a mercados institucionais, como o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

