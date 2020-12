Saiba onde comprar pescado barato para a ceia de Natal em Manaus

O evento será realizado em parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) | Foto: Reprodução

Manaus – A Fundação Estadual do Índio (FEI), realiza a 1ª Feira do Pescado Indígena de sexta-feira (18) a domingo (20), a primeira feira do pescado indígena, que acontecerá das 8h às 19h, no estacionamento do Estádio Carlos Zamith, na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste.

Segundo informações da assessoria ao Portal Em Tempo , o tema “Pirá Puranga”, que significa “Peixe Bom” na língua nheengatu.

De acordo com o diretor-presidente da FEI, Wesley Couto, o objetivo da 1ª Feira Indígena é contribuir com as comunidades indígenas do Amazonas por meio de articulações, realizações e incentivos para este segmento social.

“É uma iniciativa da fundação para que possamos oportunizar a essas populações mais uma fonte de renda econômica, ao comercializarem o produto do seu trabalho. Nesse caso, a pesca do pirarucu manejado em comunidades indígenas”, relatou Couto.

Na feira, serão comercializados mantas, filés e ventrechas de pirarucu ao preço de R$ 12 o quilo. Além do pescado, o consumidor também poderá comprar temperos, verduras e legumes.

O evento será realizado em parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Nos dias em que irá acontecer a feira, serão disponibilizadas máscaras e álcool em gel no local, seguindo assim as orientações das autoridades sanitárias visando garantir a saúde e bem-estar de todos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Crimes letais em Manaus têm queda de 20%, diz SSP-AM