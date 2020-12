Bolsa volta ao melhor nível desde janeiro

Num dia de euforia no mercado de ações, a bolsa de valores retomou os níveis observados no fim de janeiro. O dólar fechou pouco acima de R$ 5,10 num dia de ajustes no mercado externo após a reunião do Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano.

O índice Ibovespa, da B3, fechou esta quarta-feira (16) aos 117.941 pontos, com alta de 1,54%. Ao longo do dia, o indicador chegou a ultrapassar os 118 mil pontos, mas perdeu fôlego perto do fim da sessão. O Ibovespa está no maior nível desde 24 de janeiro, quando tinha encerrado aos 118.178 pontos.

No mercado de câmbio, o dólar operou em alta durante quase todo o dia, encerrando o pregão vendido a R$ 5,106, com valorização de R$ 0,017 (+0,34%). A divisa acelerou a alta durante a tarde, depois que o Fed decidiu manter os juros básicos nos Estados Unidos entre 0% e 0,25% ao ano.

Apesar de a decisão do Fed não ser esperada, o dólar subiu em todo o planeta após o fim da reunião do Banco Central norte-americano, num movimento de ajuste depois de quedas nos últimos dias. O órgão informou que decidiu manter o programa de compra de ativos de empresas em dificuldade enquanto durar a recessão provocada pela pandemia do novo coronavírus.

A expectativa de que a maior economia do planeta continue a ser socorrida influenciou o mercado de ações norte-americano. O índice Nasdaq (das empresas de tecnologia) subiu 0,5% e renovou o fechamento recorde. O índice Dow Jones (das empresas industriais) recuou 0,15%, mas o S&P 500 (das 500 maiores empresas) ganhou 0,18%.