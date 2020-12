Casarão da Inovação Cassina se consolida como centro de tecnologia

O espaço gerido pela Semtepi é resultado das ações do Planejamento Estratégico Manaus 2030 | Foto: Ingrid Anne/Semcom

Manaus - Primeiro polo de empreendedorismo e inovação da região Norte do país, o Casarão da Inovação Cassina, da Prefeitura de Manaus, completa um mês de funcionamento nesta sexta-feira (18/12),comemorando a marca superior a mil visitas e repleto de atividades e ações com atores dos ecossistemas empreendedor e inovador.

“Fico muito feliz em ver que o Cassina é um sucesso, porque ele é um marco da nossa gestão. É o início da concretização do sonho de transformarmos o Centro Histórico de Manaus em um grande polo digital e também é a consolidação da cidade inteligente. No Casarão conseguimos aliar o passado, respeitando a nossa história, com o futuro, que é a tecnologia, a indústria 4.0”, destacou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O espaço gerido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) é resultado das ações do Planejamento Estratégico Manaus 2030 e cumpre a missão de fomentar e apoiar empreendedores da área tecnológica do município. Desde a sua abertura, o Casarão da Inovação Cassina vem recebendo uma programação cheia de atividades voltadas ao mundo dos negócios e à Indústria 4.0.

De acordo com o assessor pedagógico da Semtepi, Lucas Sena, o Casarão já é visto como uma das maiores iniciativas da Prefeitura de Manaus e isso agrega credibilidade ao projeto. “Neste primeiro mês, felizmente, já tivemos uma grande demanda a ser atendida. Muitas startups, empresas de tecnologia já procuram os serviços do Casarão. Desde que abrimos os editais de capacitação, muitos alunos se inscreveram e já estão realizando as diversas atividades que são ofertadas no espaço”, conta.

Até o momento, 114 pessoas já foram capacitadas em cursos de gestão empresarial, criação de aplicativos para iniciantes, inteligência artificial, marketing digital, entre outros. Todas essas ações foram ofertadas gratuitamente, por meio de parceria público-privada com instituições do ecossistema. O espaço coworking, que conta com 54 estações com acesso à internet e fontes de energia, já recebeu 18 agendamentos para reuniões de grupos de trabalhos, treinamentos e outras ações em conjunto.

Pelo fato de o Casarão ser um resgate de um importante monumento histórico da cidade, o hotel Cassina, turistas e curiosos acabam sendo atraídos pelas novas instalações e procuram conhecer o novo espaço. Aproximadamente 800 pessoas já visitaram o local. Atores do ecossistema empreendedor e inovador também procuram o Casarão Cassina, para a realização de eventos e treinamentos. Nesse último mês, iniciativas como o “Innovation Day” e diversas palestras foram sediadas no novo polo de empreendedorismo e inovação.

O secretário executivo do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), Fabio Castro, considera o Casarão um marco no desenvolvimento da indústria 4.0 em Manaus. “Este é o primeiro mês de um sonho que realizamos junto com o prefeito Arthur Neto. A melhor parte de tudo isso é ver o interesse da população em relação a esse novo espaço, saber como pode fazer parte das ações ofertadas. Já estamos trabalhando inclusive em um pacote de capacitação maior com novas oportunidades para ser lançado no próximo ano”, adiantou Fabio.

Para realizar uma visita ao Casarão da Inovação Cassina, ou reservar um espaço para reunir um grupo de trabalho para desenvolvimento de negócios, startups, entre outros, ou ainda eventos de empreendedorismo e inovação, basta agendar, gratuitamente, no link .

