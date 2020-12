Amazonas Energia participa de obras do Centro de Arqueologia

A Amazonas Energia apoiou a implantação de novos empreendimentos na cidade de Manaus, por meio da interligação ao sistema de distribuição de energia | Foto: Divulgação

Manaus - Entre os meses de outubro e dezembro, a Amazonas Energia apoiou a implantação de novos empreendimentos na cidade de Manaus, por meio da interligação ao sistema de distribuição de energia. As subestações particulares do Centro de Arqueologia de Manaus (Subestação de 150 kVA) foi interligada no dia 08/12, e do Casarão de Inovação Cassina (Subestação de 225 kVA) em 30/10.

O Centro de Arqueologia de Manaus está localizado na Rua Visconde de Mauá- s/nº-Centro. O local foi construído na década de 1880, o espaço encontra-se na área de influência de um dos mais importantes sítios arqueológicos do município, o Sítio Manaus, e estava desocupado nos últimos oito anos. A revitalização é da antiga Câmara Municipal. O espaço acolherá os acervos que surgem por todo o território do município nos inúmeros sítios arqueológicos que a cada intervenção vêm surgindo.

O Casarão de Inovação Cassina está localizado Rua Bernardos Ramos, esquina com a Comendador Vitório, nº 295 – Centro. O prédio histórico foi construído em 1899 e recebeu o nome em homenagem ao dono, Andrea Cassina, um comerciante italiano que explorava o extrativismo da borracha. Em 1930, após crise econômica, a mobília luxuosa do hotel foi vendida em leilão.

O imóvel foi adaptado para funcionar como pensão e acabou abandonado e foi recuperado pela Prefeitura de Manaus. O casarão começa a funcionar com cursos gratuitos de capacitação e eventos para jovens empreendedores. São 270 vagas.

Para o processo de interligação de grandes clientes, como os novos espaços públicos de Manaus, após realizada a solicitação pelo cliente, o planejamento da Amazonas Energia realiza estudos a fim de viabilizar a nova demanda no sistema de distribuição existente, e acompanhar o projeto da subestação particular. Com o projeto aprovado pela concessionária e executado pelo cliente, realiza-se o serviço de interligação à rede de média tensão pelas equipes de campo.

A Amazonas Energia atendeu a demanda e consumo de energia de novos empreendimentos por meio da interligação ao sistema de distribuição de média tensão da cidade.

