Pagamentos do auxílio emergencial terminam dia 29 de dezembro

A partir de segunda-feira (21), os beneficiários do auxílio-emergencial só terão mais quatro datas para receber os pagamentos da bolsa feitos pela Caixa Econômica Federal.

Brasileiors nascidos em setembro vão ter o valor depositado em conta no dia 21. Quem nasceu em outubro, receberá o pagamento na quarta-feira (23). Aniversariantes de novembro, o valor vai cair na conta no dia 28. E os de dezembro, no dia 29 de dezembro.

O valor vai ficar disponível para acesso pelo aplicativo Caixa Tem. Trata-se do último ciclo de repasse de dinheiro do programa do auxílio-emergencial.

Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que o auxílio-emergencial não será prorrogado. Ele disse que o governo não criará um novo programa de distribuição de renda, mas vai incrementar o programa Bolsa Família.