Projeto une ZFM, Ufam e Ifam para ampliar capacitação profissional

Manaus - Numa iniciativa que visa a integrar educação e pesquisa com vistas a fomentar a capacitação de recursos humanos, em especial em áreas educacionais de cunho tecnológico, foi lançado, no último dia 17/12, o Projeto Super, que integra a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam) e a empresa Samsung, por meio de sua unidade instalada na Zona Franca de Manaus (ZFM).

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) participou do evento de lançamento do programa, sendo convidada pela relevância de sua atuação na administração dos incentivos federais que permitem a atração de empresas à região e ao consequente investimento que contribuem para a promoção do desenvolvimento socioeconômico local.

O evento de lançamento foi realizado por meio de plataforma virtual - devido às questões de prevenção à Covid-19 - e contou com a presença de representantes de cada instituição, que destacaram a importância de se integrar ações para a realização de projetos que gerem benefícios à comunidade.

Para o reitor da Ufam, Sylvio Puga, mais de 700 estudantes já foram beneficiados desde que a iniciativa foi iniciada. "A parceria foi assinada em março de 2020 (...). Diante do desafio mundial frente a uma pandemia, decidimos continuar e, neste momento, apresentamos à sociedade os resultados do trabalho dedicado de todos que estão envolvidos", disse.

Para Eusébio Lee, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung, é fundamental capacitar os alunos da região em áreas do conhecimento que possam reduzir a distância entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho.

"Por meio da parceria, buscamos promover investimentos na melhoria da infraestrutura de laboratórios e equipamentos, melhorando condições de ensino. É mais uma forma da Samsung reforçar sua relação com a academia e o estado", pontuou.

O titular da Suframa, Algacir Polsin, destacou que a promoção do desenvolvimento regional é um dos pilares da Zona Franca de Manaus e que a integração de esforços permite a obtenção de resultados promissores para a sociedade.

"O Projeto Super é a união de instituições públicas e empresas, cada uma com suas demandas e contribuições, de forma integrada. Vejo isso com muito bons olhos e nós temos que buscar conjuntos de ações semelhantes em outras áreas de interesse", afirmou.

Alcance

Nove cursos de áreas tecnológicas da Ufam serão contemplados com ações para todo o período de permanência dos alunos na universidade, do currículo básico até a qualificação avançada específica, por meio de cursos de capacitação alinhados com as demandas do mercado e Iniciação Científica e Tecnológica.

Além de promover maior capacitação, um dos efeitos positivos que se espera é a redução da evasão dos alunos por meio da ampliação do ensino de qualidade e a aproximação com o mercado de trabalho.

