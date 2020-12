Catálogo virtual da Feira da FAS divulga empreendedores de Manaus

Para apoiar os expositores afetados com a paralização do comércio na pandemia do coronavírus, a instituição criou o catálogo virtual da Feira da FAS | Foto: Divulgação/FAS

Manaus - Mais de 65 empreendedores estão sendo beneficiados com a divulgação de seus produtos na segunda edição do catálogo virtual da Feira da FAS, que está disponível no site da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) (www.fas-amazonas.org.br) e nas redes sociais (Facebook e Instagram) @fasamazonia e @feiradafas.

O catálogo é uma forma de incentivar o consumo de produtos sustentáveis e apoiar pequenos empreendedores de Manaus, afetados pelas consequências da Covid-19.

A Feira da FAS era realizada presencialmente todo mês, até o início da pandemia, na sede da FAS, com entrada gratuita e reunindo mais de 100 expositores de diversos produtos. Também oferecia atividades de bem-estar, de cunho socioambiental e apresentações culturais.

Para apoiar os expositores afetados com a paralização do comércio na pandemia do coronavírus, a instituição criou o catálogo virtual da Feira da FAS, onde o empreendedor apresenta seus produtos e pode fazer a venda com a entrega através de delivery. A FAS se responsabilizou pela criação e toda a divulgação do catálogo para incentivar as vendas.

Feira da FAS

Um dos organizadores da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante, informou que o catálogo é uma ótima alternativa neste período de compras de presentes para o fim de ano, garantindo mais conveniência e segurança, uma vez que não há necessidade de deslocamento. “O interessado escolhe no catálogo o produto que deseja adquirir, entra em contato com o empreendedor responsável e recebe as compras por delivery”, afirmou.

Segundo ele, no catálogo virtual tem plantas, bonecos de crochê, doces, quadros pintados à mão, bijuterias, cadernos artesanais, perfumes, vestuário, artigos de decoração, brinquedos, entre outros.

O catálogo também é uma forma de colaborar para o fortalecimento dos pequenos negócios e de incentivar o consumo por produtos sustentáveis.

*Com informações da assessoria

