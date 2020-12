Criativa Hub oferece plataforma gratuita para artesãos do Amazonas

| Foto:





Manaus (AM) - Com a proposta de impulsionar a economia no Amazonas, até o dia 31 de dezembro, a Criativa Hub (criativahub.com.br) oferece gratuidade na plataforma on-line para artesãos que trabalham com produtos voltados para sustentabilidade, saúde, bem-estar, cultura pop, moda, acessórios, móveis e decoração.

Contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio da Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, o modelo de negócio que conecta oferta e demanda não vai cobrar taxa em participação no site colaborativo.



Segundo o coordenador Eduardo Marques, o setor de Economia Criativa foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, conforme dados do Ministério da Economia, o que tornou necessário criar novas oportunidades para os empreendedores.

Ele explica que a Criativa Hub nasceu como uma experiência de espaço colaborativo digital onde artesãos podem expor produtos e realizar a venda diretamente na internet. “Vamos oferecer a plataforma com 100% de gratuidade em dezembro porque entendemos que o período do Natal é estratégico para os negócios se erguerem após esse ano cheio de desafios”, afirma Marques. “O único requisito para participar é que os produtos sejam produção própria e não apenas uma simples revenda”.

Os interessados, conforme o coordenador, devem acessar criativahub.com.br e fazer o cadastro em “Quero Vender e Fazer Parte da Comunidade”.

Ele destaca que, para atender a demanda neste período, a Criativa Hub conta com reforço na equipe. “Montamos um time para ajudar os empreendedores com os cadastros, uma vez que outro desafio enfrentado por eles era o uso de ferramentas digitais, além de orientar sobre melhorias e dúvidas”, comenta Marques. “Neste mês também realizamos ações promocionais, como a Feira Criativa. Tivemos a oportunidade de alcançar mais de 5.400 pessoas por meio de live e mil interações no Facebook, o nosso site bateu recorde, chegando a quase 600 acessos e ainda pudemos falar de manifestação de cultura e diversidade”.

A plataforma on-line funciona como canal de venda de produtos, assim como aceleradora para empreendedores locais. A iniciativa surgiu no período do isolamento social, a partir de questionamentos sobre a continuidade em empreendedorismo e inovação sem depender de um espaço físico.

No site, os empreendedores têm acesso a uma lojinha on-line, gestão das vendas, com estoque, entrega e correios; agilidade no atendimento; segurança financeira para o cliente, recebimento do valor direto na conta, suporte de especialistas e conteúdo para desenvolvimento do negócio.

Atualmente, a Criativa Hub é composta por empresas como Ritu, Divinorum, Wood Steel Decor, Claruíches, The Loot Nerdstore, Atelier da Angel, Estúdio Costurita, Camu-Camu e Ana Pimenta.

O que é: Criativa Hub

Site: www.criativahub.com.br

Contato: [email protected]

Endereço: Avenida Ephigênio Salles, 1299, Aleixo

Instagram: @criativahub

