Caixa paga última parcela do auxílio e encerra pagamentos do Bolsa

Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta quarta-feira (23) a última parcela do Auxílio Emergencial a 4,9 milhões de trabalhadores. Entre os beneficiários, 1,6 milhão fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS encerra em 0 e vão receber a última parcela do benefício, de R$ 300.



Com os pagamentos desta quarta, termina o Auxílio Emergencial para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família. A partir de janeiro, todos voltam a receber o benefício original.

Os demais 3,3 milhões são trabalhadores nascidos em setembro, que não fazem parte do Bolsa Família: 3,3 milhões vão receber uma parcela do Auxílio Emergencial extensão, de R$ 300; enquanto outros cerca de 51,7 mil ainda vão receber parcela de R$ 600.

O calendário para beneficiários deste grupo vai até 29 de dezembro.

Quem recebe nesta quarta?

-1,6 milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS encerra em 0, recebem a 4ª e última parcela de R$ 300

- Cerca de 51,7 mil trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro:

- Aprovados que receberam 4 parcelas recebem a última parcela de R$ 600-

-Aprovados que receberam de 1 a 3 parcelas recebem parcelas de R$ 600 restantes até a 5ª3,3 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro:

- Aprovados que já receberam todas as parcelas de R$ 600 (e qualquer número de parcelas de R$ 300) recebem a última parcela de R$ 300



Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br

