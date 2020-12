Em meio à pandemia, Manaus tem maior ocupação hoteleira do Brasil

Ao alcançar a maior taxa, Manaus deixou para trás 13 capitais brasileiras | Foto: Divulgação

Manaus – Em meio à pandemia, diversos estabelecimentos fecharam suas portas e grande parte dos que ficaram abertos apresentaram prejuízos. Na capital, um dos setores mais atingidos foi o do turismo, contudo, em outubro, Manaus teve a maior taxa média de ocupação hoteleira do Brasil, com 47,72%. O número superou o de 2019, que registrou uma queda de 39%, segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). Empresário do segmento fala sobre as estratégias adotadas para driblar a crise econômica, mas revela que os efeitos ainda não acabaram.

O Aldeia Hostel, localizado no centro de Manaus, completou um ano durante a pandemia, em setembro. Fechado completamente em abril, maio e junho, o prejuízo foi de 100%, segundo o proprietário do local, Moacyr Massulo. “A partir de julho, quando reabrimos, ficamos com uns 80% de prejuízo mensal e tivemos que usar nossas reservas para manter toda a estrutura funcionando”, revela.

Apesar de voltar a receber hóspedes em julho, apenas turistas brasileiros, Moacyr confessa que a circulação não está normalizada. “Eu vi o levantamento sobre a ocupação hoteleira em nossa cidade, mas, para nós, do ramo, o movimento continua devagar. Para se ter uma ideia, de cinco hostels que existiam no centro de Manaus, hoje só tem dois funcionando”, ressalta.

A Aldeia Hostel abriu pacotes, como se fosse um aluguel, para driblar a crise | Foto: Divulgação

Como estratégia para driblar a crise, o dono do Aldeia Hostel fez anúncios de vagas para os mensalistas e o local passou a atender não só os hóspedes das diárias, mas também os que pagavam pelo mês. Moacyr revela que essa ferramenta adotada contribuiu para a manutenção do local, inclusive dos funcionários.

Importante ressaltar que, ao avaliar o mercado de meios de hospedagem, o Fórum não leva em conta toda a capacidade instalada, mas apenas os hotéis ligados a uma rede nacional ou internacional. Em Manaus, são considerados 10 estabelecimentos, que representam 1.628 unidades habitacionais (aproximadamente 3.300 leitos).



Turismo

Segundo a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Roselene Medeiros, o indicador confirma que o Estado é um destino seguro nesse período de recuperação do setor, e ainda ressalta que a circulação de pessoas é positiva para o turismo e a economia local.

“Mesmo com as dificuldades que ainda existem, o turismo do Amazonas se recupera. A prova disso é nossa ocupação hoteleira. Estamos atuando para promover o estado como um destino de pouca aglomeração porque, de fato, somos um local seguro para quem quer viver essa experiência que é a floresta, a pesca esportiva e tantos outros atrativos que oferecemos. Somos um local ideal para ser visitado nessa época de desaceleração dos efeitos da pandemia”, explica.

Ranking nacional

De acordo com o levantamento do FOHB, a capital do Espírito Santo, Vitória, ficou em segundo lugar com a taxa de ocupação nacional, com 45,92%, seguida por Recife, Pernambuco, com 43,45%, e, em quarto lugar, a capital do Pará, Belém, com 41,77%.

Em termos de RevPar, expressão técnica utilizada para designar o ganho médio por cada quarto de hotel, Manaus conseguiu o terceiro melhor desempenho, com R$ 77,70, ficando atrás da capital pernambucana, Recife, com um RevPar de R$ 94,43, e de Belém, com R$ 79,08.

