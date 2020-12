Idam tem aprovação de projeto de R$ 92 mil para fomentar avicultura

Boa Vista do Ramos conta hoje com quatro granjas em operação | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - Projeto de avicultura de postura, elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), com um valor de aproximadamente R$ 92 mil, foi aprovado pela Agência de Fomento da Amazônia (Afeam) nesta terça-feira (22/12). O projeto consiste no financiamento para a implantação de uma granja com capacidade para 2 mil aves no município de Boa Vista do Ramos (a 269 quilômetros de Manaus).

Segundo o gerente da unidade local do Idam no município, Arlindo Rodrigues, Boa Vista do Ramos conta hoje com quatro granjas em operação, financiadas por meio de projetos realizados em parceria com o Banco do Brasil, com uma capacidade de mil aves cada. Com a liberação do financiamento mais recente, estima-se que daqui a seis meses tenham-se 6 mil aves produzindo ovos no município.

“Antes de começarmos esse trabalho com os produtores, praticamente todos os ovos vinham de fora. Hoje, cerca de 50% do consumo é de produção local”, disse o gerente.

Arlindo também enfatizou a importância da parceria entre a unidade local e a central do Idam na elaboração do projeto, através do suporte das equipes da Gerência de Apoio à Produção Animal e da Gerência de Crédito Rural. “Eles nos deram todo o apoio. Elaboramos parte do projeto e a equipe da central elaborou outra”, disse.

