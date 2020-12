Detran-AM leiloa mais de 3.600 veículos e bate recorde em 2020

Para 2021, o Detran-AM já definiu a realização do primeiro Leilão para o mês de março | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) fecha o ano de 2020 com o resultado positivo dos quatro leilões virtuais realizados pelo órgão. Mesmo com a pandemia, foram vendidos mais de 3.600 veículos, o que representou um crescimento de 50% em relação às vendas realizadas em 2019. O certame do mês de outubro foi o maior da história, com 1.051 veículos leiloados.

No ano passado, nos quatro leilões realizados, foram arrematados 2.430 veículos, sendo 1.990 motocicletas e 217 automóveis. Já neste ano, foram arrematados 3.624 veículos, sendo 3.206 motos e 418 carros.

O dinheiro arrecadado nesses leilões é utilizado para a quitação das dívidas desses veículos que, na maioria das vezes, são removidos ao parqueamento por licenciamento em atraso. A arrecadação com a venda desses veículos aumentou 165% neste ano, em relação ao ano passado.

Último leilão

O último leilão realizado este ano pelo Detran-AM aconteceu no início de dezembro e conseguiu comercializar mais de 780 veículos. O certame ocorreu durante cinco dias e foram arrematados 741 motos e 43 carros.

Foram disponibilizados mil veículos, sendo 900 motocicletas e 100 carros. O veículo que teve o maior lance foi carro modelo Hyundai Tucson, ano 2008, arrematado por R$ 17.300. No mercado, o mesmo veículo é vendido por mais de R$ 25 mil, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

“Vendemos quase 80% dos veículos colocados em leilão, um valor expressivo por ser o último leilão do ano”, destacou Gleice Barros, coordenadora da comissão de leilão.

Credibilidade

Mesmo sendo na modalidade virtual, nos quatro leilões realizados este ano, mais de 6 mil pessoas participaram dos certames on-line realizados pelo Detran-AM. Muitas dessas pessoas aproveitaram para visitar, presencialmente, os pátios onde os veículos estavam expostos.

“O leilão é uma importante ferramenta administrativa para liberar espaço no parqueamento e, ao mesmo tempo, ofertar à população uma oportunidade para adquirir um veículo em boas condições e com preço muito aquém daquele praticado no mercado. O leilão também oportuniza às pessoas adquirirem, muitas vezes, a primeira motocicleta ou o primeiro carro, porque ele é comprado com preço bem abaixo de mercado e já saí com o veículo todo legalizado pelo Detran Amazonas”, afirmou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá Barbosa.

Leilão 2021

Para 2021, o Detran-AM já definiu a realização do primeiro Leilão para o mês de março. Ainda não foi determinado apenas qual será o formato do evento – presencial ou on-line –, o que vai depender do cenário da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Está chegando: último leilão de 2020 do Detran-AM ocorre em dezembro

Detran-AM realizará o maior leilão da história no fim do mês