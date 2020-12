Sine-AM divulga 14 vagas de emprego para esta terça-feira (29)

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 14 vagas de emprego para esta terça-feira (29/12). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental

Com experiência na área.

OBS: Possuir condução própria; dinâmico; comprometido; curso de NR35; e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE FARMÁCIA HOSPITALAR

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Com experiência na área.

OBS: Proativo; assiduidade e currículo atualizado.

02 VAGAS: BACKOFFICE (CADASTRO)

Escolaridade: Ensino Fundamental

Sem experiência na área.

OBS: Cursos de vendas, atendimento e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (PORTA A PORTA)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência na área.

OBS: Cursos de vendas, atendimento ao cliente e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Habilitação categoria B, currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO(A) DE DESIGN

Escolaridade: Cursando Ensino Superior - Design Gráfico

OBS: Conhecimento em Illustrator e Photoshop. Apto para criação de mídia digital. Enviar portfólio, currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO(A) RH

Escolaridade: Cursando Ensino Superior - 2º período em Administração ou Recursos Humanos

OBS: Conhecimentos em informática. Currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO(A) CONTABILIDADE

Escolaridade: Cursando Ensino Superior - 4º período em Contabilidade

OBS: Conhecimentos em arquivos de documentos, informática. Currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO(A) ESTATÍSTICA OU ECONOMIA

Escolaridade: Cursando Ensino Superior - 5º período em Economia ou Estatística

OBS: Conhecimento e habilidade em informática, aplicativos e pacote office. Currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Procura emprego? Confira vagas do Sine Manaus para esta segunda (28)

Precisa de emprego? Confira oito vagas para esta quinta (24) em Manaus