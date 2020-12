Manaus é destaque na revista Exame durante a gestão de Arthur Neto

O equilíbrio fiscal permitiu a realização de novos investimentos em infraestrutura, mobilidade, educação e saúde | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Manaus - Com o título “Manaus, capital do Amazonas: uma cidade em transformação”, uma publicação da revista Exame desta terça-feira, 29/12, dá destaque nacional às conquistas obtidas na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, graças ao equilíbrio das finanças públicas do município. Entre elas estão investimentos em infraestrutura e avanços nas áreas de Meio Ambiente, Saúde e Educação conquistados ao longo dos últimos oito anos da atual administração.

“Muito me orgulha ver que Manaus é reconhecida nacionalmente por ter avançado muito nos últimos oito anos. Isso me dá ânimo para seguir trabalhando até o último minuto do meu mandato, inaugurando várias obras na cidade. Parabenizo a toda a minha equipe por ter me ajudado a transformar a capital do Amazonas e da Amazônia, digo, em uma metrópole melhor para se viver”, ressaltou o prefeito Arthur Neto.

A matéria aborda que, nos últimos anos, “poucas cidades brasileiras passaram por transformações tão intensas quanto Manaus”. Sob a liderança do prefeito Arthur Neto (PSDB), aborda a reportagem, “o município, entre muitas outras iniciativas, colocou as finanças em ordem, acelerou projetos de infraestrutura, avançou nos rankings de qualidade da educação e ampliou significativamente o atendimento básico da saúde para a população. Não à toa, algumas dessas ações foram premiadas por organismos internacionais”, cita.

A revista enumera ainda os principais feitos da atual gestão como austeridade econômica, citando que em 2013, quando Arthur Neto assumiu a prefeitura, Manaus estava no vermelho, com dívidas acumuladas de quase R$ 350 milhões. Oito anos depois, a cidade contabiliza R$ 1,5 bilhão em caixa. Isso só foi possível graças à busca incessante pelo equilíbrio fiscal e à austeridade econômica da gestão.

Outros dados apontados é que em julho de 2020, Manaus foi a cidade brasileira que mais gerou empregos, segundo dados do Ministério da Economia. “Os salários do funcionalismo jamais atrasaram, mesmo nos períodos críticos da crise econômica e em meio à pandemia do novo coronavírus. Na verdade, a cidade foi pelo caminho oposto, antecipando salários e o pagamento do 13º, para garantir a segurança dos servidores e ajudar a movimentar a economia”, cita a revista.

Outro ponto destacado na reportagem é o compromisso com as contas públicas, uma das marcas registradas da gestão. Em 2017, Manaus foi a capital que mais atendeu à Lei de Responsabilidade Fiscal/Firjam, tornando-se referência em gestão fiscal na revista do Banco Mundial. Em 2018, foi a capital do país que mais investiu com recursos próprios.

Na área da Previdência, Manaus é citada pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que saiu de um déficit atuarial de R$ 3 bilhões em 2013 para uma carteira atual de investimentos de R$ 1,03 bilhão. “Recentemente, após auditoria do governo federal, Manaus atingiu a nota máxima em gestão previdenciária, tornando-se a única capital brasileira a alcançar o nível 4 da Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (pró-gestão RPPS). Para a Associação Brasileira de Instituições de Previdências Estaduais e Municipais (Abipem), a Previdência de Manaus é a primeira entre as capitais e a quarta melhor do país, considerando os mais de 5,6 municípios”, destaca a publicação.

Investimentos

O equilíbrio fiscal permitiu a realização de novos investimentos em infraestrutura, mobilidade, educação, saúde, saneamento, assistência social, solidariedade, habitação, meio ambiente, cultura e inovação, por exemplo, que oportunizaram grandes avanços para a cidade, como a construção de complexos viários, a ampliação da cobertura de água tratada e de atenção primária em saúde, o avanço da educação básica no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), bem como o resultado de sexta cidade mais empreendedora do país.

