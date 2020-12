Auxílio emergencial: "Querem que a gente renove", diz Bolsonaro

Cercado se seguranças, o presidente foi aplaudido, tirou selfies e conversou com moradores e turistas na praia | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a falar sobre a renovação do auxílio emergencial que teve sua última parcela depositada nesta semana.

"Querem que a gente renove mas nossa capacidade de endividamento chegou ao limite", disse o presidente em Praia Grande, cidade vizinha a Guarujá, onde ele passa o feriado de fim de ano em um base militar.

Cercado se seguranças, o presidente foi aplaudido, tirou selfies e conversou com moradores e turistas na praia. A presença de Bolsonaro causou aglomeração. Sem máscara, ele cumprimentou os banhistas e pegou crianças no colo, mas não esqueceu de falar da pandemia. "O Brasil continua na direção certa. Foi um ano atípico, era para estarmos muito bem em todas as frentes, mas lamentavelmente teve a pandemia", disse o presidente. Bolsonaro emendou dizendo que tem informações de que "a economia está reagindo".

O passeio na praia foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do presidente, que laentou a morte do policial DIogo Melo que morreu afogado ao tentar salvar 4 crianças em Itanhaém no litoral paulista. Bolsonaro disse que já entrou em contato com a família e que pode comparecer ao funeral do policial.

