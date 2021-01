INSS divulga calendário de pagamentos em 2021: veja datas

O pagamento começa a partir do dia 25 de janeiro | Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Brasil - Mais de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem conferir a data de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões em 2021. A autarquia divulgou o calendário de depósitos para todo este ano.



Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

Esse calendário abrange a maioria dos 35 milhões de segurados. Antigos beneficiários que recebem fora da sequência do número do cartão, continuarão a ser pagos na data atual.

Calendário de pagamentos | Foto: Instituto Nacional do Seguro Social

A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 25 de janeiro a 5 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 1º a 5 de fevereiro.

Leia mais:

Milhares de segurados receberão pagamentos devidos pelo INSS em 2021

Salário mínimo de R$ 1.100 passa a valer a partir desta sexta-feira (1º)