Está desempregado? Prefeitura oferta 33 vagas para esta terça (5)

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta nesta terça-feira, 5/1, 33 vagas de emprego. Em virtude da pandemia da Covid-19, os postos do Sine Manaus ainda não estão realizando atendimento presencial, mas os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected] No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Os currículos devem estar com os seguintes dados atualizados: número pessoal para contato, número secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja primeiro emprego.

O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer sua solicitação de cadastro.

Além das vagas de emprego, o Sine Manaus continua prestando seus demais serviços de forma remota. Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

Confira as vagas ofertadas para esta terça-feira:

2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária experiência na função;

Requisitos obrigatórios – o candidato deve ter boa dicção e oratória, facilidade de trabalhar com o público e em equipe. Necessária experiência em vendas e pacote Office;

Enviar currículo com o assunto “Atendente de Telemarketing”

4 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios - possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” dentro do prazo de validade;

Enviar currículos com o assunto “Agente de Portaria”

1 vaga – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - obrigatório ter experiência na função em empresas de indústria. Desejável que tenha o curso de Atendimento ao Público;

Enviar currículo com o assunto “Agente de Portaria”

5 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - análise e conserto de defeito de produtos; diagnóstico de produtos e placas retornadas com defeitos do campo;

Enviar currículos com o assunto “Técnico em Eletrônica”

3 vagas – Revisor de Equipamentos (Área de Controle de Qualidade)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - curso de leitura e interpretação de componentes eletrônicos e experiência com retrabalho;

Enviar currículo com o assunto “Revisor de Equipamentos”

12 vagas – Operador de Máquina SMT (Tecnologia de Montagem em Superfície)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - cursos voltados para a função, NR12 (Norma Regulamentadora) e conhecimentos em máquinas da marca “Panasonic”.

Enviar currículo com o assunto “Operador de Máquinas SMT (Tecnologia de Montagem em Superfície)”

3 vagas – Líder de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - cursos de liderança, Excel avançado e Inglês básico e vivências em processos de SMT (Tecnologia de Montagem em Superfície).

Enviar currículo com o assunto “Líder de Produção”

2 vagas – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - conhecimento em logística, facilidade de operacionalizar o sistema, SAC, baixa de comprovantes e atribuições correlatas a função;

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Expedição”

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em rota de venda, mercadinhos, mercearias, padarias, bares e restaurantes. Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Externo”

