Calendário de pagamentos do Bolsa Família 2021 é divulgado; veja datas

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira (4) o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2021. Os benefícios referentes a janeiro começarão a ser pagos entre os dias 18 e 29 deste mês.

A ordem de pagamento será feita de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos serão feitos sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Quem tem o NIS com final de número 1 receberá no dia 18 de janeiro, e assim sucessivamente. Confira a seguir uma tabela com todas as datas previstas para cada número:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2021 | Foto: Divulgação





O programa atualmente está com 14 milhões de famílias inscritas. Todos os beneficiários estão em um processo de migração para a poupança social digital da Caixa, mesmo recurso utilizado para os pagamentos do auxílio emergencial.



*Com informações do site SBT News

