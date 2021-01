Prefeitura suspende atendimento presencial no Sine Manaus

Para os demais serviços, como carteira digital e seguro-desemprego, acesse o site | Foto: Márcio James/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus suspendeu o atendimento presencial nos postos do Sine Manaus, visando a proteção dos servidores e do público contra o novo coronavírus. A medida segue o decreto do prefeito David Almeida (Avante), que declarou Situação de Emergência na capital, na última segunda-feira (04), por conta do avanço da Covid-19, pelo período de 90 dias, conforme publicação na edição do Diário Oficial do Município (DOM) nº 5.000, caderno 1.

Os postos do Sine Manaus, da avenida Constantino Nery e do shopping Phelippe Daou, estarão fechados temporariamente durante esse período. As atividades internas dos servidores continuam para atender as divergências do seguro-desemprego e orientações quanto ao cadastro, carteira digital e processo seletivo, sem atendimento presencial ao público.

As vagas de emprego vão continuar sendo divulgadas, diariamente, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e no portal da Secretaria.

Os candidatos que estiverem dentro do perfil informado devem realizar cadastramento on-line no empregabrasil.mte.gov.br, para que a equipe do Sine Manaus consiga acessar a carta de encaminhamento e, em seguida, encaminhar currículo, com os documentos comprobatórios de escolaridade e cursos, para o e-mail [email protected]

A vaga de interesse deverá ser descrita no assunto da mensagem eletrônica. Dessa forma, os agentes do Sine Manaus entrarão em contato para explicar como será feito o processo de seleção.

Para os demais serviços, como carteira digital e seguro-desemprego, acesse o site . Em caso de dúvidas, a população deve entrar em contato pelo WhatsApp (92) 99140-0671.

