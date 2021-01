Prêmio de R$ 325,2 mi da Mega da Virada ainda não foi retirado

O prêmio pode ser resgatado até 90 dias após o sorteio | Foto: Reprodução

Os dois ganhadores da Mega Sena da Virada ainda não resgataram o prêmio de R$ 325,2 milhões, sorteado no último dia do ano (31). A Caixa informou nesta quarta-feira (6) que nenhum deles compareceu ainda a alguma agência do banco.

Os bilhetes vencedores, um cadastrado na cidade de Aracaju (SE) e outro no sistema virtual da Caixa, receberão R$ 162.625.108,22 cada.

As dezenas sorteadas pelo concurso especial foram: 17 — 20 — 22 — 35 — 41 — 42.

Segundo a Caixa, a retirada do prêmio pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da instituição.

No caso de prêmio líquido superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), a retirada só pode ser feita nas agências da Caixa.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa, e o tempo permitido para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio.

Além do prêmio principal, 1.384 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 48.978,81 cada. Outras 105.342 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 919,27 cada.

*Com informações do r7