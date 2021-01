Deputado pede posição do Governo sobre o feriado do Carnaval

Em diversas cidades brasileiras as festas de Carnaval públicas ou privadas foram suspensas por causa da pandemia | Foto: Fernando Maia

Manaus - O deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE) enviou um ofício, na quarta-feira (6), solicitando uma posição do Ministério do Turismo e do Governo Federal sobre o feriado do Carnaval em 2021.

"Há uma grande dúvida sobre o Carnaval. Não haverá festa, óbvio. Mas o setor turístico cobra a manutenção por conta da ocupação hoteleira. Por se tratar de um feriado, falei com o Ministro do Turismo", disse Carreras em rede social na terça (5).

Em diversas cidades brasileiras as festas de Carnaval públicas ou privadas foram suspensas por causa da pandemia do coronavírus e da impossibilidade de aglomerações para o período festivo.

Setores econômicos como os de turismo, hotelaria e aéreo estão com incógnita em relação ao período. Essa avaliação, inclusive, do Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, de acordo com o deputado Carreras.

"Ele (Gilson Machado) concorda que uma resposta concreta sobre o assunto é necessária. Milhares de trabalhadores dos setores hoteleiro, turístico e aéreo estão aguardando uma definição do Governo", afirmou o parlamentar.

De acordo com o "Diário Oficial da União", o Carnaval é ponto facultativo. A terça-feira de Carnaval está marcada para 17 de fevereiro de 2021. O dia, em tempos pré-pandemia, era feriado em estados como Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, entre outros.

Um projeto de lei do deputado Luizinho (PP/RJ) propõe a transferência do Carnaval para julho, quando a vacinação do grupo de risco já deverá ter iniciado no Brasil.

No entanto, não houve deliberação do Congresso Nacional cobre o assunto. O Parlamento volta do recesso no início de fevereiro, duas semanas antes do Carnaval.

