Bovespa fecha acima dos 125 mil pontos e renova máxima histórica

Manaus - O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, renovou o recorde de pontuação nesta sexta-feira (8), ao fechar em alta de 2,20%, a 125.076 pontos. O giro financeiro da sessão somou R$ 42,9 bilhões.

O recorde de pontuação anterior foi registrado na quinta-feira (7), quando a bolsa marcou 122.385 pontos. Na primeira semana de 2021, o indicador teve alta de 6,8%.

Nesta sexta, o mercado refletiu novamente o otimismo dos mercados internacionais e as notícias sobre vacinação contra a Covid-19 no país. Veja mais cotações.

A disparada das ações da NotreDame e da Hapvida também contribuiu com os resultados. Os papéis subiram mais de 20% no final da tarde com o anúncio das negociações para fusão das empresas.

A operação pode criar a segunda maior empresa do ramo no país, num negócio de cerca de R$ 100 bilhões.

Já o dólar fechou em alta nesta sexta-feira e subiu 4,32% na semana. Em 2020, o Ibovespa acumulou ganhos de 2,92%. Em dezembro, a alta foi de 9,30%.

Cenário global e local

Nos EUA, os principais índices de Wall Street abriram em máximas recordes nesta sexta-feira, uma vez que esperanças de mais estímulo econômico contra a pandemia após a confirmação de que o Congresso do país será de maioria democrata ofuscavam preocupações sobre uma significativa perda no ritmo de recuperação do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

O Departamento do Trabalho informou nesta sexta que a economia norte-americana fechou 140 mil posto de trabalho em dezembro. Foi o primeiro fechamento de vagas desde abril em meio ao aumento do número de infecções por Covid-19.

Os mercados de commodities como de metais e de petróleo também registravam novos ganhos nesta sexta-feira.

Os investidores monitoram também mais notícias sobre vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Na véspera, o governo federal assinou acordo para compra de 100 milhões de doses produzidas pelo Instituto Butantan.

No plano doméstico, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que recebeu pedido para uso emergencial da CoronaVac, vacina contra Covid-19 do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

*Com informações do G1

