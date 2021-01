Crédito e Renegociação Emergencial da Afeam já estão disponíveis

As condições para a Renegociação Emergencial vão até o dia 30 de abril, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia | Foto: Rovena Rosa

Manaus - Nesta segunda-feira (11/01), o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), deu início ao cadastro para o Crédito Emergencial. Todo processo de financiamento é feito de forma on-line, diretamente no site: www.afeam.am.gov.br.

O Crédito Emergencial é destinado aos produtores rurais; autônomos; profissionais liberais; MEIs; e micro, pequenas e médias empresas, tanto da capital quanto do interior. O valor pode variar de R$ 500 a R$ 100 mil, de acordo com a atividade produtiva e análise de crédito do interessado. A Afeam também analisará o porte das empresas que queiram solicitar financiamento acima de R$ 100 mil.

O diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, afirmou a importância de que todo interessado em obter o financiamento leia atentamente as informações disponíveis no site da Agência, antes de solicitar o crédito. Durante todo este ano de 2021, deverão ser liberados R$ 140 milhões pela Afeam.

“Procuramos melhorar todo ambiente do site da Afeam, no Portal do Cliente, colocamos vídeos com passo a passo, ou seja, as informações estão disponíveis de maneira que todos possam ter acesso ao Crédito Emergencial de forma mais simples, segura e mais rápida”, disse ele, enfatizando que o momento exige medidas que possam contribuir com a economia de todo estado.

Renegociação

As condições para a Renegociação Emergencial vão até o dia 30 de abril, com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia neste início do ano. Todas as informações também estão disponíveis no site da Afeam.

