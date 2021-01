No Amazonas, custo da construção fecha 2020 com alta de 10,82%

Considerando os doze meses do ano de 2020, o custo da construção no Amazonas subiu em onze | Foto: Márcio Melo

Manaus - O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado nessa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fechou 2020 com alta de 10,82%, no Amazonas, subindo 5,21 pontos percentuais em relação a 2019 (5,61%). Foi a maior taxa da série com desoneração, iniciada em 2013.

Em dezembro de 2020, o índice subiu 1,23%, 1,5 ponto percentual abaixo da taxa do mês anterior (2,73%). Em dezembro de 2019, o resultado foi de 0,30%.

O Sinapi mede o custo nacional para o setor habitacional por metro quadrado, que passou para R$ 1.269,09 em dezembro, no Amazonas, sendo R$ 756,82 relativos aos materiais e R$ 512,27 à mão de obra. Em novembro, o custo havia sido de R$ 1.253,62.

Variação anual

Considerando os doze meses do ano de 2020, o custo da construção no Amazonas subiu em onze, havendo queda apenas no mês de fevereiro. Já o ápice da alta no custo ocorreu no mês de outubro quando o índice registrou 2,73% de variação percentual.

O aumento no custo da construção, em 2019, foi de 5,61%, contra a inflação acumulada de 4,31%. Já em 2020, o aumento foi de 10,82%, contra a inflação de 4,52%. Os resultados demonstram que no último ano os preços subiram mais que o dobro da inflação.

A componente material foi a responsável por todo reajuste ocorrido no ano de 2020, já que não houve aumento para os trabalhadores durante o ano.

Os reajustes ocorridos no ano de 2020 elevaram a posição do estado em relação ao ano anterior. Em 2019, o Amazonas ocupava a 14ª posição; e, em 2020, passou para a 13ª entre as Unidades da Federação com valores mais elevados.

Variação mensal

A variação de 1,23% da construção civil do Amazonas, observada em dezembro, em relação ao mês anterior, posicionou o estado na quinta posição entre as outras unidades da federação com menor reajuste. Os menores índices foram os dos estados do Mato Grosso do Sul, com 0,46%, Mato Grosso, com 0,95% e Acre, 1,08%; e os maiores foram os dos estados de Roraima, com 3,41%, Rio Grande do Sul, com 3,04% e Bahia, com 3,03%.

Custo dos materiais e custo da mão de obra

No estado, o índice da Construção Civil apresentou o custo médio de R$ 1.253,62, em novembro, e passou para R$ 1.269,09, em dezembro. A elevação dos custos foi influenciada pela parcela dos materiais de construção, que cresceu 2,2% e acelerou a alta registrada também em setembro e outubro. O custo médio do material de construção, por metro quadrado, aumentou de R$ 740,64, em novembro, para R$ 756,82, em dezembro.

Já a parcela de mão de obra, por metro quadrado, tem se mantido estável. O custo médio foi de R$ 512,99, em outubro, mantendo-se praticamente igual em novembro (R$ 512,99) e com leve queda em dezembro (R$ 512,27).

Custo médio

O custo médio do material de construção no Amazonas, de R$756,82, posicionou o estado com o quinto maior custo, em relação ao apresentado pelas demais unidades da federação. Os menores custos foram observados no Espírito Santo (R$ 654,32), Sergipe (R$ 662,60) e Rio Grande do Norte (R$ 663,49); e os maiores custos no Acre (R$ 826,16), Tocantins (R$ 776,49) e Rondônia (R$ 772,98).

Já o custo médio da mão de obra, de R$512,27, foi o 20º no ranking das unidades da federação. Os menores custos foram os de Sergipe (R$ 457,78), Rio Grande do Norte (R$ 466,1) e Alagoas (R$ 473,88); os maiores custos, os de Santa Catarina (R$ 709,76), Rio de Janeiro (R$ 697,47) e São Paulo (R$ 646,94).

*Com informações do IBGE

Veja mais:

Taxa Selic em 3,25% pode contribuir para financiamentos no AM

Por conta da pandemia, horário das atividades da CC é alterado no AM