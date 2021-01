Governo muda reajuste no salário mínimo de 2021: saiba para quanto vai

O governo Bolsonaro deve fazer mais um pequeno reajuste no salário mínimo em 2021. O INPC (Índice de Preços no Consumidor) de 2020, indicador que serve como referência, veio acima da proposta do governo para o aumento do piso.

Divulgado pelo IBGE nesta 3ª feira (12.jan), o índice indica uma inflação anual de 5,45% na cesta de produtos e serviços na população de baixa renda. Isso fica acima do aumento de 5,26% proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Em 30 de dezembro de 2020, o presidente da República anunciou que elevaria o salário mínimo para R$ 1.100 em 2021.

Ajustado pelo IPCA, o salário mínimo ficaria em R$ 1.101,95 - ou, arredondado para cima, em R$ 1.102.