Procurando emprego? Sine Manaus divulga 14 vagas nesta segunda (18)

Manaus - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), divulga por meio do Sistema Nacioanl de Emprego (Sine) Manaus, 14 vagas de emprego em diversas áreas para esta segunda-feira (18).



1 VAGA: ASSISTENTE DE SEGURANÇA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, currículo atualizado.

1 VAGA: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Curso técnico de eletricista, NR 10, NR 35, SEP e Sub-Estação Elétrica, com experiência e currículo atualizado;

1 VAGA: MENSAGEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em recebimento e envio de documentos via protocolo e currículo atualizado.

1 VAGA: MOTORISTA CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função e currículo atualizado.

1 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA HOSPITALAR

Escolaridade: Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos na área hospitalar e currículo atualizado.

5 VAGAS: TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Informática avançada e currículo atualizado.

3 VAGAS: SERVENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em limpeza hospitalar e currículo atualizado.

1 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função e currículo atualizado.

