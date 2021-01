Exportação brasileira de cachaça cai 24% em 2020 com pandemia

Com os embarques, o setor faturou US$ 9,5 milhões, valor 34,8% menor do que no ano anterior | Foto: Divulgação

Manaus - As exportações brasileiras de cachaça caíram em 2020 em função das dificuldades econômicas provocadas pela pandemia do coronavírus, afirma o Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). Por outro lado, as vendas para alguns mercados europeus, como a França e Alemanha, aumentaram.

No total, as empresas do Brasil exportam a bebida, atualmente, para 70 países. E, no ano passado, foram embarcados 5,57 milhões de litros de cachaça, queda de 23,9% em relação a 2019, quando foram vendidos 7,33 milhões de litros.

Com os embarques, o setor faturou US$ 9,5 milhões, valor 34,8% menor do que os US$ 14,6 milhões do ano anterior.

“O principal fator para a queda das exportações como um todo foi o difícil contexto econômico e social gerado pela pandemia da Covid-19 que, entre tantos desafios como o isolamento social, impôs o fechamento de bares e restaurantes, impulsionou restrições à comercialização de bebidas alcoólicas em diversas regiões e, ainda, teve a adoção de 'lockdowns'", explica Carlos Lima, diretor-executivo do Ibrac.

Vendas para a Europa

Contudo, as vendas para alguns países europeus cresceram em relação a 2019. Os destaques são:

França: +24,53% em volume; +9,45% em valor;

Alemanha: +2,74% em volume; +6,44%, em valor;

Bélgica: +48,43% em volume; +107,09%, em valor.

*Com informações de Paula Salati do G1

