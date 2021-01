Auxílio emergencial: beneficiários podem emprestar até R$ 5 mil

Hoje, o banco disponibiliza R$ 10 bilhões para financiamento da linha de crédito | Foto: Divulgação

Após encerramento do pagamento de parcelas do auxílio emergencial, milhares de brasileiros começaram 2021 sem assistência para diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. O Governo Federal decidiu liberar um microcrédito para os trabalhadores informais que estavam recebendo o benefício.

O cidadão que tiver interesse no novo programa poderá conseguir empréstimos entre R$1.500 e R$5.000. A gestora de pagamentos do auxílio emergencial, Caixa Econômica Federal, deverá ser a responsável pela liberação do microcrédito.

Para definir o valor do crédito a ser liberado, a Caixa vai analisar alguns dados como o nome regular e o histórico de movimentação.

Hoje, o banco disponibiliza R$ 10 bilhões para financiamento da linha de crédito. No entanto, o valor pode subir e alcançar o patamar de R$ 25 bilhões.

Após o fim do auxílio, 48 milhões de pessoas ficaram sem renda alguma neste início de 2021 e a pandemia ainda não cessou. Mesmo com a vacina chegando ainda de forma parcial a população, mais de 1.000 pessoas morrem diariamente no país.