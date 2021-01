Projeto de crédito rural garante recursos para agricultura em Humaitá

O projeto foi elaborado pelo Idam | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - Em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), a agricultora Edi Brissow foi contemplada, nesta semana, com a aprovação de crédito rural para aquisição de trator e implementos agrícolas (grade aradora e roçadeira).

O projeto, orçado em mais de R$ 174 mil, foi elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que atua em todo o estado prestando assistência técnica e extensão rural às famílias do campo, viabilizando o acesso a políticas públicas destinadas ao setor primário.

O financiamento para compra do equipamento foi aprovado pelo Banco da Amazônia, por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que financia projetos individuais e coletivos para geração de renda no setor rural.

De acordo com a engenheira agrônoma e gerente do Idam em Humaitá, Gisele Melo, a agricultora Edi possui cerca de 20 hectares de cultivo do açaí da variedade BRS Pará, na propriedade que fica localizada na rodovia Álvaro Maia (BR-319, Manaus-Porto Velho), sentido Porto Velho.

“Dona Edi faz parte do Projeto Prioritário do Idam para cadeia produtiva do açaí, e com a aquisição do trator será possível realizar o preparo da área de forma mais rápida, oportunizando o aumento da área de plantio”, disse Gisele, ao destacar que é uma alegria ajudar os agricultores neste período de pandemia que o estado do Amazonas enfrenta.

Em Humaitá, entre as principais atividades desenvolvidas pela agricultura familiar estão o cultivo do açaí, banana, mandioca, hortaliças e atividades de pecuária.

