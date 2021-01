Prefeitura de Manaus lançará curso virtual sobre como aprovar projetos

Os módulos serão realizados por técnicos dos órgãos e secretarias em salas virtuais, com teoria e casos reais sobre como aprovar projetos | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Mais de 5 mil arquitetos, engenheiros, construtores e profissionais que atuam na área de desenvolvimento imobiliário e construção vão passar a contar com uma importante ferramenta online disponibilizada pela Prefeitura de Manaus, com o lançamento do curso “Como Aprovar Projetos Urbanos”.

O curso em ambiente virtual é iniciativa em desenvolvimento conjunto pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), secretarias municipais de Meio Ambiente (Semmas) e Infraestrutura (Seminf), e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para integrar conteúdo e legislações aplicáveis aos projetos na capital.

“Estamos buscando o melhor ambiente de negócios, com foco na desburocratização em áreas do licenciamento urbano para construção da Manaus 4.0, voltada para a modernização do município. Nossos empreendedores precisam cada vez mais de ferramentas de inovação e integração entre secretarias, de estímulo à expansão de empreendimentos em ambientes mais tecnológicos”, disse o prefeito de Manaus, David Almeida.

Concebido em módulos, o curso deverá ser lançado até março deste ano, para permitir a compreensão das normas urbanísticas, ambientais, de análise de trânsito, de rede de drenagens e seus impactos no desenvolvimento da capital.

“Em tempos de pandemia, as videoaulas e videoconferências passaram a ser uma rotina, uma ferramenta para o desenvolvimento, aprendizado e teletrabalho. Estamos desenvolvendo os primeiros módulos, para dar ao cidadão a informação que facilite o entendimento e aplicação da legislação em vigor, assim como os passos corretos para beneficiar a agilidade do processo. O interessado saberá onde e como buscar os dados de que precisa, usando-os em favor do seu empreendimento”, explica o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

No caso do Implurb, o participante terá à disposição detalhamentos sobre como emitir Certidão de Uso de Solo, Certidão de Informação Técnica (CIT), aprovação de projetos, licença para alvarás de construção, Habite-se, Plano Diretor, entre outros.

A Semmas apresentará novos procedimentos e legislação para licenciamento ambiental, enquanto o IMMU terá foco de projetos e sua análise de impacto no trânsito e tráfego e possíveis mitigações. Com a Seminf, ficará o conteúdo referente a redes de drenagem e seus respectivos estudos para engenharia.

Os módulos serão realizados por técnicos dos órgãos e secretarias em salas virtuais, com teoria e casos reais sobre como aprovar projetos e obter licenças na cidade de Manaus de forma mais eficiente, considerando melhorias que podem ser realizadas em processos com o conhecimento ampliado da legislação urbana.

“Vamos conscientizar os envolvidos a partir de conhecimento técnico e das leis, ampliando propostas de soluções para obtenção das licenças, reduzindo os entraves burocráticos, ajudando a entender os caminhos corretos para facilitar a regularização de empreendimentos”, afirmou Valente.

Com o curso, o cidadão entenderá como funciona a aprovação de projetos e licenças das secretarias envolvidas.

*Com informações da assessoria

Veja mais:

Formação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo deve ser ampla

Arquitetura e urbanismo recontam a história de Manaus