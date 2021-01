É possível pagar INSS sem ter carteira assinada?

A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal durante a aposentadoria. | Foto: Divulgação

Muitas pessoas acham que contribuições ao INSS visando à aposentadoria ou outros benefícios garantidos por lei, só podem ser realizadas se a pessoa trabalha para alguma empresa ou empregador via CLT, porém isso não é verdade, é possível fazer contribuições e garantir a aposentadoria no futuro, mesmo sendo prestador de serviço.

INSS Autônomo

O autônomo é uma forma de trabalho formal sem carteira assinada, os trabalhadores não estabelecem nenhuma relação de emprego com a empresa, mas são legalmente protegidos por um contrato entre as partes. Sendo que há cobrança de impostos envolvidos.

Este tipo de trabalho é conhecido como prestadores de serviço, o que permite executar seu trabalho como pessoa jurídica, sendo obrigatório que o profissional autônomo contribua com o INSS.

Quais as vantagens de contribuir?

A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde.

Veja o que a Previdência Social proporciona aos segurados:

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade e invalidez;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Salário maternidade;

Salário família;

Reabilitação profissional.

Qual é valor do INSS para autônomo 2020?

O que você paga ao INSS depende da sua renda mensal e do tipo de recolhimento, ou seja, do código que escolher. Quem decide pagar 20% sobre a renda (que é o código 1007), deve calcular esse valor e preenchê-lo na Guia da Previdência Social. Saiba que, nesse caso, existem limites: você só consegue pagar a partir de 20% do salário mínimo e até 20% de R$ 6.101,06. Já o contribuinte que escolhe o código 1163 pagará 11% do salário mínimo.

Como pagar INSS como autônomo 2020?

O número do PIS, que agora também é chamado de Número de Identificação do Trabalhador (NIT), é o registro da pessoa na Previdência Social. Ele está na página de identificação da Carteira de Trabalho. Para quem ainda não possui o documento, também é possível solicitar o número do PIS/NIT pelo telefone 135 ou no site da Previdência Social.

2- Escolher a forma de contribuição

Ser um contribuinte individual possibilita a escolha entre alguns planos de contribuição. Os planos influenciam quanto vai ser pago e quais benefícios vão ser recebidos. Cada plano também tem um código próprio que deve ser usado no preenchimento da GPS. Nesse momento, é importante ter conhecimento do quanto entra como pagamento e de quanto o autônomo está disposto a contribuir.

3- Emitir ou preencher a Guia de Previdência Social (GPS)

A GPS é o “boleto” que vai ser pago mensalmente ou a cada três meses. A guia pode ser emitida pelo site da Previdência Social ou comprada em uma papelaria ou banca de jornal. Para isso, o autônomo deve se atentar ao código e aos dados preenchidos na GPS para evitar problemas futuros.

Qual o valor mínimo do INSS para autônomo?

A tabela foi atualizada com as novas faixas de cálculo e alíquotas de contribuição, seguindo o reajuste no salário mínimo (de R$ 1.039,00 para R$ 1.045,00) e as mudanças da Reforma da Previdência.

Com a correção, a contribuição paga mensalmente por cada trabalhador seguirá as seguintes alíquotas e faixas de valores.

Salário de contribuição

Alíquota

R$ 1.0455: R$ 52,25 por mês

R$ 1.045: R$ 114,95 por mês

R$ 1.045 até R$ 6.101,0620% Entre R$ 209,00 e R$ 1.220,21

Busque um contador

A melhor forma de contribuir e não errar é procurar um contador. Como ele é especialista no assunto, poderá prestar informações seguras e ajudá-lo a se regularizar da melhor forma, para não ter contratempos no futuro.

