Inscrições para concurso da PRF começam nesta segunda

Brasília (DF) - As inscrições para o Concurso da Policia Rodoviária Federal começam nesta segunda-feira (25), às 10h, e seguem até às 18h do dia 12 de fevereiro. O edital prevê 1.500 vagas, sendo 1.125 para ampla concorrência, 300 reservadas para candidatos negros e 75 para pessoas com deficiência. A remuneração é de até R$ 9.899,88.



As inscrições podem ser realizadas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , responsável pela execução do concurso.

Etapas

A seleção será realizada em duas etapas, com as provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 28 de março. Ainda fazem parte da primeira etapa a realização do exame de aptidão física, avaliação psicológica, apresentação de documentos, avaliação de saúde e avaliação de títulos.

A segunda etapa do concurso será o Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório. As matrículas estão programadas para os dias 3 e 4 de agosto.

Requisitos

Antes de realizar a inscrição, o interessado deve se atentar aos seguintes requisitos: ter concluído curso de graduação, comprovado por meio de diploma, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e possuir CNH ou Permissão para Dirigir na categoria “B” ou superior, válida.

