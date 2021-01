Idam efetua entrega de 6,5 toneladas alimentos em Borba

Ao todo, estima-se que 850 famílias serão beneficiadas pela ação | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, na última quinta-feira (21/01), a entrega de 6,5 toneladas de produtos agrícolas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Borba, a 150 quilômetros de Manaus. A ação foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Borba, por meio da Secretaria de Produção Rural e Abastecimento.

“Os produtos foram recebidos na sede do Idam em Borba, onde fizemos a pesagem. Em seguida, repassamos a remessa para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS/Borba), que fez a doação dos produtos para as famílias em estado de vulnerabilidade do município”, delineou o gerente da unidade local do Idam, Aguinaldo Rodrigues Filho.

Segundo o gerente, a remessa incluiu alface, couve, cebolinha, coentro, chicória, goiaba, manga, maracujá, abóbora, banana comum, banana-pacovan, limão, macaxeira, totalizando 6,5 toneladas de produtos alimentícios. Ao todo, estima-se que 850 famílias serão beneficiadas pela ação, que contou com a participação de cinco produtores familiares.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma modalidade de compra especial da Agricultura Familiar com doação simultânea, através do Termo de Adesão Ministério da Cidadania/Governo do Amazonas - Sepror.

