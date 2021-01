Sepror disponibiliza plataforma digital para quem quer empreender

O material disponibilizado se destina tanto ao pequeno agricultor, como aos empresários | Foto: Emerson Martins

Manaus - Durante este período de combate ao coronavírus em todo o estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) oferece opções de conhecimento sobre o agro amazonense, com oportunidades de investimentos no setor primário.

Os cursos e palestras on-line podem ser assistidos via desktop, tablet ou smartphones. São mais de 120 conteúdos disponíveis, abrangendo produção agropecuária, florestal, pesqueira, aquícola, assistência técnica, crédito rural, cooperativismo, prevenção animal e vegetal, empreendedorismo, incentivos fiscais, gastronomia, fruticultura, avicultura, hortaliças e outros temas.

“O Canal Sistema Sepror no YouTube, com dezenas de cursos e palestras disponibilizadas gratuitamente, é uma opção nesse momento de pandemia, em que há necessidade de isolamento social. Basta acessar e obter informações e conhecimento de qualidade”, afirma o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

O material disponibilizado se destina tanto ao pequeno agricultor, orientando sobre a forma correta para a produção, como aos empresários que desejam investir na produção rural do estado.

Os cursos e palestras foram produzidos em parceria com as vinculadas do Sistema Sepror, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), e demais Secretarias do Governo do Amazonas, Governo Federal, universidades, instituições filantrópicas, institutos de pesquisas e empresários do setor primário, que cederam os conteúdos.

Para ter acesso a todo o conteúdo, basta acessar o link .

