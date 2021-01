Tabatinga recebe mais de 5,1 toneladas de produtos agrícolas

Ao todo, o programa recebeu a produção de 21 agricultores familiares indígenas da comunidade Umariaçu | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus) realizou uma entrega de mais de 5,1 toneladas de produtos agrícolas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Sepror) de 2021. A ação aconteceu na quarta-feira (27/01) e beneficiou 312 famílias em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, o programa recebeu a produção de 21 agricultores familiares indígenas da comunidade Umariaçu. Entre os produtos entregues estão banana, macaxeira, tucumã, goma, cupuaçu, mamão, pimenta-de-cheiro, goiaba, pimentão, couve, alface, coentro, chicória, tomate regional, jerimum e maxixe.

De acordo com a gerente da unidade local do Idam em Tabatinga, Tainah Bruna Teixeira de Sousa, “o PAA é fundamental na economia do agricultor, principalmente durante esse momento de pandemia, onde precisamos nos resguardar e produzir mais alimentos”.

Programa

O PAA é uma ação que beneficia tanto o pequeno produtor rural quanto as famílias mais carentes. Cada participante do programa recebe um pagamento de R$ 6,5 mil por sua produção, enquanto que o alimento recolhido é distribuído a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

No município de Tabatinga, os alimentos também foram distribuídos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e à Casa de Apoio ao Indígena.

